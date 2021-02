Sanremo 2021, la giornalista Giovanna Botteri tra le donne del Festival

Tra le donne che accompagneranno Amadeus nella conduzione del 71esimo Festiva di Sanremo sarà presente anche nota giornalista Giovanna Botteri.

Il vasto parterre di donne che accompagnerà il conduttore Amadeus durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, in onda tra il 2 e il 6 marzo, si allarga. Tra le presenze femminili che domineranno l’Ariston, infatti, sarà presente anche la giornalista Giovanna Botteri anche se non è ancora stato rivelato quale ruolo sarà destinata a ricoprire.

Sanremo 2021, Giovanna Botteri tra le donne del Festival

La giornalista Giovanna Botteri, storica corrispondente Rai inviata speciale negli Stati Uniti d’America dal 2007 al 2019 e in Cina a partire da agosto 2019, è stata coinvolta nella 71esima edizione del rinomato Festival della canzone italiana. La donna, il cui ruolo non è ancora stato svelato, è stata uno dei volti più noti della televisione nazionale durante l’ultimo anno: in qualità di giornalista del TG3, infatti, ha raccontato assiduamente alla popolazione la pandemia da coronavirus mentre, in un secondo momento, è stata spesso invitata come ospite in trasmissioni come La Vita in Diretta o Domenica In.

Infine, si è recentemente occupata dello speciale realizzato in occasione delle elezioni americane e dell’insediamento del nuovo presidente democratico degli Stati Uniti d’America Joe Biden.

Le altre ospiti del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2021, insieme a Giovanna Botteri, vedrà la partecipazione di molte donne: l’Ariston accoglierà l’attrice Matilda De Angelis di Undoing e la cantante Loredana Bertè, nel corso della serata inaugurale del programma; l’attrice Luisa Ranieri, protagonista di Lolita Lobosco, e la cantante Elodie, nel corso della seconda serata; la modella Vittoria Ceretti, nel corso della terza serata; Barbara Palombelli e Beatrice Venezi, invece, dovrebbero caratterizzare la quarta serata del festival mentre, l’ultima serata, ospiterà l’attrice Serena Rossi, protagonista di Mina Settembre, la conduttrice Simona Ventura e la cantante Ornella Vanoni.