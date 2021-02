Garrison Rochelle si è presentato ad Amici 20 in via del tutto eccezionale, ma i fan sperano in un suo ritorno allo show.

A sorpresa l’ex insegnante di Amici Garrison Rochelle è tornato nello studio di Amici 2020 per dare un giudizio sui concorrenti. I fan sui social hanno chiesto a gran voce che l’ex insegnanti torni come volto fisso all’interno del programma.

Garrison Rochelle ad Amici 20

Il pubblico di Amici 2020 è rimasto piacevolmente colpito dal ritorno, in via del tutto eccezionale, di Garrison Rochelle al programma tv. L’ex insegnante del programma, lontano dallo studio da ormai 3 edizioni, ha espresso il suo giudizio sui concorrenti Giulia, Alessandro, Serena e Martina. In tanti sui social hanno espresso la loro gioia nel rivedere Garrison all’interno del programma e hanno manifestato il desiderio di vederlo anche nelle successive edizioni dello show.

Rochelle e Maria De Filippi prenderanno in considerazione le richieste dei fan?

In passato lo stesso coreografo aveva svelato di aver detto addio al programma per fare nuove esperienze, ma è evidente che il pubblico dello show non l’abbia mai dimenticato. “Io e Maria abbiamo parlato parecchio prima del mio addio ad Amici. Il percorso era semplicemente finito, era arrivato il momento di voltare pagina. Potevo farlo anche due anni fa ma non ero ancora pronto.

Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione”, aveva raccontato il ballerino. Lui e Maria De Filippi hanno sempre avuto un rapporto di stima e d’affetto reciproci, e in questi anni in cui Garrison Rochelle è stato lontano dallo show i due non avrebbero comunque smesso di sentirsi.