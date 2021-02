Il Grande Fratello Vip ha regalato parecchia popolarità ai concorrenti, tra i quali si distingue senza ombra di dubbio la vulcanica Dayane Mello. La modella brasiliana ha infatti avuto un incremento considerevole di follower sulle sue pagine social e su Instagram in particolare.

Consultando nello specifico un sito di analisi dei dati, si può di fatto evincere come dal 14 settembre 2020, data di inizio del reality, da meno di centomila fan Dayane sia ora arrivata a oltre 700mila sostenitori.

Solo negli ultimi giorni, da quando Dayane ha detto pubblicamente di essere stata innamorata di Rosalinda Cannavò, la sudamericana ha acquistato oltre duecentomila fan. Tali dati sono del resto in continuo aggiornamento, mentre c’è chi sostiene che a incidere sul suo successo sia stato anche l’impatto della polemica con Tommaso e Stefania.

Ricordiamo infatti che i due amici gieffini l’avevano duramente attaccata per aver mandato al televoto proprio l’attrice siciliana, oltre per altre particolari esternazioni della modella.

