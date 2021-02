Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato, e ha svelato alcuni dettagli sulla sua nuova frequentazione.

Francesca Cipriani ha una nuova fiamma ed è stata lei stessa a svelare retroscena e dettagli sulla sua nuova frequentazione, cominciata da appena qualche mese.

Francesca Cipriani: il nuovo fidanzato

Da qualche mese Francesca Cipriani avrebbe iniziato una frequentazione con un uomo di nome Massimo, imprenditore proprietario di diversi locali tra la Campania (Napoli e Capri) e Dubai.

Al momento l’ex Pupa ha preferito non svelare troppi dettagli sulla sua nuova relazione che, a suo dire, sarebbe appena cominciata: “Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Se c’è stato il primo bacio? Un bacino…”, ha confessato la showgirl, che in passato ha confessato di aver sofferto molto in amore.

Di recente Francesca Cipriani ha fatto un annuncio scioccante rivelando di aver subito un abuso da parte del suo ex datore di lavoro, quando era all’inizio della sua carriera lavorativa. La showgirl avrebbe ricevuto l’appoggio della famiglia e avrebbe denunciato l’uomo che l’avrebbe rinchiusa in un locale. Il trauma è stato molto importante per l’ex Pupa, che durante la violenza subita sarebbe svenuta. Oggi sembra che, grazie alla sua famiglia, Francesca Cipriani sia riuscita a recuperare un po’ di serenità e in tanti si chiedono se stavolta la persona al suo fianco sia davvero quella giusta.

Presto la showgirl farà un annuncio ufficiale di fidanzamento? Al momento sui social tutto tace.