Rosalinda tenta la conciliazione con Dayane dopo la nomination: “L’astio per Stefania supera l’amicizia con me”.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai quasi giunta al termine. Tra poco meno di una settimana, infatti, il 1 marzo 2021, sarà eletto, dopo più di 5 mesi, il vincitore del reality di Canale 5. Nonostante ciò, però, non si fa altro che litigare nella casa di Cinecittà.

Ad aver creato vari spunti di discussione è stata Dayane Mello. La bella modella brasiliana, infatti, con la scelta fatta nel corso dell’ultima puntata ha scombussolato i gia fragili equilibri della casa. Dopo aver dichiarato in diretta nazionale, infatti, di essere innamorata di Rosalinda, l’ha poi mandata al televoto insieme a Stefania Orlando. Rosalinda, nel corso delle ultime ore, ha cercato di avere un chiarimento con la modella, che l’ha rassicurata sul fatto che la sua scelta non è dovuta a strategia.

“È uscito fuori il sentimento che provavo per te, ma tu sai queste cose, non è una novità”.

Il confronto tra Dayane e Rosalinda

Le parole di Dayane sembrano però non convincere Rosalinda che ha voluto sottolineare alcune contraddizioni nel comportamento della Mello. Ha tirato anche in ballo il fratello Julian. “Hai detto che mi comporto da attrice e mi hai fatto tornare indietro, hai anche detto che io ti ho abbandonata.

Tuo fratello mi ha ringraziata per esserti stata vicina come avrebbe voluto fare lui e poi mi ha accusatadi approfittare di te. Ho compreso la tua necessità di avvicinarti ad altre persone, ma allora perché tu non hai capito che anche io ho avuto la stessa necessità?”. Poi ha rivolto qualche parola allo scontro al televoto con Stefania: “Vuol dire che l’affetto che senti per me è inferiore all’astio che provi verso Stefania”. Chissà se questa amicizia proseguirà anche fuori la casa del Grande Fratello Vip.