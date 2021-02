Le molte critiche nei confronti di Rosalinda Cannavò non vanno giù ai suoi tanti fan: le minacce sui social che fanno discutere

Questa lunghissima quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine, dopo ben due prolungamenti e numerosi colpi di scena. Lunedì 1° marzo 2021 andrà di fatto in onda la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, che vede già tre finalisti annunciati, ossia Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

Nell’ultimo rush finale ci sono ora al televoto Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, nella cui scelta è stata determinante la nomination inaspettata di Dayane.

La modella brasiliana ha completamente spiazzato l’amica mandandola al televoto insieme a una delle concorrenti più forti del programma. La Mello ha difatti preferito salvare Samantha De Grenet, con la quale nelle ultime settimane ha instaurato un rapporto di grande complicità. I fan di Rosalinda si sono dunque subito schierati sul piede di guerra, ma qualcuno ha persino esagerato.

Continuate a votare rosalinda ho spezzo le dita mo passo alle minacce fisiche vengo a prendervi uno a uno se non votate votate rosalindaaaaa #exrosmello #rosmello #mellos — soniach (@soniach76) February 24, 2021

Entrata come Adua Del Vesco, l’attrice siciliana si è ripresa la propria identità nello svolgersi del programma. Dopo la grande quanto speciale amicizia con Dayane, Rosalinda ha poi intrapreso una recentissima love story con il bell’Andrea Zenga.

Per lui, come sappiamo, ha anche messo a repentaglio il suo lungo fidanzamento con Giuliano Condorelli. Spesso dunque al centro di diverse discussioni, la giovane artista ha saputo conquistarsi l’affetto di molti fan, che di recente si sono tuttavia schierati a suo favore in modo troppo veemente. I sostenitori della bella messinese non hanno apprezzato in particolare le dichiarazioni di Massimiliano Morra, la cui fidanzata Dalila ha pubblicato sui social le pesanti minacce ricevute da un sostenitore della gieffina.