Teresa Cilia ha confessato di essersi sottoposta a un delicato intervento al cuore per un problema avuto fin dalla nascita.

Teresa Cilia, noto ex volto di Uomini e Donne e moglie di Salvatore Di Carlo, ha rivelato di doversi sottoporre ad un intervento al cuore e ha raccontato ai fan quali sarebbero le sue condizioni post operazione.

Teresa Cilia operata al cuore

Teresa Cilia ha deciso di raccontare personalmente il difficile intervento a cui si è dovuta sottoporre nei giorni scorsi: l’ex volto di Uomini e Donne infatti ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore a causa di un problema che avrebbe avuto fin dalla nascita. “Devo fare un intervento al cuore, perché ho un buco che ho dalla nascita e quindi devo chiuderlo. Quando dura l’operazione? In realtà non lo so, è l’unica cosa che non ho chiesto.

Suppongo poco però, non tantissimo”, aveva raccontato nelle sue stories via social Teresa Cilia aggiornando i fan.

Da subito i fan, gli amici e i colleghi le hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà, e in tanti non vedono l’ora di sapere quando questo momento difficile per Teresa sarà finalmente archiviato. L’intervento fortunatamente sarebbe andato per il meglio, e lei stessa ha ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato il loro calore via social.

Teresa Cilia si è innamorata di Salvatore Di Carlo a Uomini e Donne e in seguito i due sono convolati a nozze.