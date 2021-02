Ecco chi è la moglie di Bugo, pronto a tornare al Festival di Sanremo dopo lo scandalo con Morgan

Il suo nome è diventato praticamente virale nel corso della 70a edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Stiamo parlando di Cristian Bugatti, in arte Bugo, che si trovava in coppia con Morgan tra i 24 Big dell’Ariston. Lo strano sodalizio canoro aveva destato scalpore per l’abbandono del palco proprio del cantante, dopo che l’eccentrico collega aveva deciso di cambiato alcune strofe del loro brano.

Dopo aver ricoperto un ruolo nel film Missione di pace del 2011, Bugo ha anche scritto un libro dal titolo La festa del nulla. Oltre alla musica si dedica poi alla pittura, esponendo le sue opere in tutta Italia.

Bugo: chi è la moglie?

Per quanto riguarda la vita privata di Bugo, che preferisce comunque tenere lontana dai riflettori, sappiamo che è felicemente sposato e che ha un figlio. L’artista vive a Milano insieme alla sua famiglia, ma la relazione sentimentale con sua moglie è iniziata molti anni fa, in un posto parecchio lontano.

Bugo e sua moglie Elisabetta si sono infatti conosciuti in India, dove si sono giurati amore eterno. Si sono infine sposati circa dieci anni fa, dopo un lungo fidanzamento.

Elisabetta non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo né di quello musicale. La donna è infatti una diplomatica e ama mantenere la propria privacy, tanto che nemmeno sui profili social del cantante sono presenti foto che li vedono insieme. Su Instagram c’è solo un solo scatto postato tempo fa, dove è possibile vedere gli occhi socchiusi della consorte mentre sta appoggiata al viso della sua dolce metà.