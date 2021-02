L’emittente televisiva Mediaset ha annunciato importanti novità relative al programma “Domenica Live” e al futuro di Barbara d’Urso.

Come già anticipato, è ormai ufficiale la chiusura anticipata del programma Mediaset Live – Non è la d’Urso che terminerà alla fine del mese di marzo 2021 per poi tornare in onda con una nuova edizione a settembre.

Tuttavia, proprio a questo proposito, l’emittente ha rilasciato un comunicato stampa che preannuncia importanti novità, anche per la conduttrice.

Mediaset, annunciate importanti novità per “Domenica Live”

Mediaset ha annunciato tramite un comunicato stampa l’ampliamento del programma pomeridiano in onda la domenica, battezzato Domenica Live, la cui conduzione spetterà a Barbara d’Urso. Nel comunicato è possibile leggere:

Dall’11 aprile 2021, dalle 15:00 alle 17:00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà in onda ad arricchire “Domenica Live”: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18:45 con quattro ore di diretta. Barbara d’Urso, nel frattempo, proseguirà fino all’estate con l’impegno quotidiano del contenitore “Pomeriggio Cinque”.

In questo contesto, si è espresso anche il direttore generale dell’informazione Mediaset Mauro Crippa che ha ribadito il ruolo fondamentare svolto dalla d’Urso per l’emittente e ha dichiarato: