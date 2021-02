La conduttrice Barbara D'Urso ha spiegato e commentato la notizia della chiusura anticipata della sua trasmissione Live.

Mediaset ha confermato la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, programma che va in onda la domenica sera su Canale 5. Si è parlato tanto di un ridimensionamento della presenza di Barbara D’Urso nel palinsesto Mediaset e in molti si stanno chiedendo cosa succede ai programmi della conduttrice.

Il commento di Barbara d’Urso

Barbara D’Urso ha deciso di spiegare al suo pubblico, tramite il suo profilo Instagram, come stanno realmente le cose. Le indiscrezioni parlavano di una presenza sempre minore della conduttrice su Canale 5, ma le cose sono leggermente diverse.

Live-Non è la D’Urso chiuderà ufficialmente il 28 marzo, come confermato da Mediaset. “Live andrà in onda per altre cinque puntate” ha confermato la conduttrice, sorseggiando un bicchiere di vino. “Si ferma qualche puntata prima per ricominciare, ri-co-min-cia-re, la prossima stagione, come scritto nel comunicato ufficiale Mediaset, nero su bianco” ha aggiunto Barbara D’Urso, che ci teneva a precisare il ritorno della sua trasmissione.

Domenica Live, invece, verrà allungato e le due ore che la conduttrice dedicava all’intrattenimento verranno incrementate.

“Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire ‘Domenica Live’: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta” ha letto Barbara D’Urso dal comunicato ufficiale. “Continueremo con la politica, continueremo con gli ospiti, le nostre inchieste rifacendo quello che facevamo due anni fa: le dirette. Le dirette, la domenica pomeriggio quattro ore, quattro e mezza, cinque ancora non ho capito bene. Dall’11 aprile saremo insieme, Pomeriggio Cinque continua fino a giugno, ma questa è la verità che racconto a voi, Pensavate che vi avrei lasciato soli la domenica, ad aprile, a maggio, forse anche a giugno? Eh no!” ha aggiunto la conduttrice.