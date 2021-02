Tra i protagonisti della puntata Cristina, che ha chiesto l'intervento del programma per fare una bellissima sorpresa a Patrizio.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 27 febbraio 2021 con l’ottava puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti della puntata Cristina, che ha chiesto l’intervento del programma per fare una bellissima sorpresa a Patrizio. Ecco cosa è successo.

La storia di Cristina

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 27 febbraio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Patrizio e Cristina. Proprio quest’ultima ha deciso di contattare la redazione del programma in modo tale da fare una sorpresa al compagno Patrizio.

I due si sono conosciuti e innamorati quando avevano solamente 17 anni lui e 18 anni lei. Una storia d’amore bellissima, con i due che si sono però ritrovati a dover fare i conti con varie ristrettezze economiche. Genitori di Ludovica e Alessandro, lei ha dovuto anche fronteggiare un periodo di depressione conseguente un aborto spontaneo.

Momenti particolarmente difficili, quelli vissuti dalla coppia, con la ragazza che si è rivolta al programma condotto dalla De Filippi in modo tale da poter chiedere scusa al suo compagno per alcune sue parole. “Quando volevo mollare tutto lui mi ha detto ‘andiamo avanti’. Se non fosse stato per le sue parole e la sua caparbietà molto probabilmente ci saremmo lasciati“, ha infatti fatto sapere Cristina.

Gerry Scotti e la sorpresa per Patrizio

Una storia, quella dei giovanissimi Cristina e Patrizio, che ha inevitabilmente commosso i presenti in studio e il pubblico a casa. A rendere questo momento ancora più unico, inoltre, è stato l’ingresso in studio di Gerry Scotti. La presenza del conduttore, infatti, è stata richiesta da Cristina per fare una bellissima sorpresa al suo compagno, dato che si tratta di uno dei personaggi del piccolo schermo più apprezzati da Patrizio.

“Ho fatto lo zio stupido per non cadere nella facile emozione. La vostra sembrava una storia di disperazione, invece è una storia meravigliosa. Hanno 23 e 24 anni, ora questi ragazzi, dopo tanti problemi, hanno tutta la vita davanti. I campioni non sono solo negli stadi e nelle piste, ci sono anche i campioni come voi due nella vita di tutti i giorni”, ha affermato Scotti. Una sorpresa particolarmente gradita, quella del conduttore, che per l’occasione ha regalato due telefoni cellulari e un altro pacchetto, contenente molto probabilmente del denaro, in modo tale che “il carrello non resti mai vuoto“.