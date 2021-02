Massimiliano Morra ha deciso di passare alle vie legali nei confronti di Rosalinda Cannavò, con cui ha avuto un confronto al GF Vip.

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 26 febbraio, è stata eliminata Rosalinda Cannavò, che ha perso contro Stefania Orlando. La ragazza si è presentata in studio e ha avuto un confronto con il suo finto ex fidanzato Massimiliano Morra.

Morra passa alle vie legali

Il confronto non è andato per il meglio, ma Rosalinda è convinta di aver detto la sua verità. Morra, che ha negato tutto, ora è pronto a passare alle vie legali.

I due attori, in passato, hanno avuto una relazione finta a fini promozionali. Negli primi mesi del reality la Cannavò si era lasciata sfuggire il fatto che Morra potesse essere omosessuale. Il discorso aveva attirato l’opinione pubblica e c’erano state delle conferme e delle smentite, sia da parte dei diretti interessati che da parte di altri coinquilini. Tommaso Zorzi, per esempio, aveva confermato che Rosalinda gli aveva già parlato dell’omosessualità di Massimiliano Morra.

L’attrice aveva poi ritratto, cercando di nascondere la gaffe commessa, ma durante la semifinale è tornata sui suoi passi e ha confermato quanto aveva dichiarato in precedenza .

“A me risultava che lui fosse gay. Però quello, come ho detto, è stato uno scivolone. Non spetta a me dire determinate cose. Se devo dirla tutta però a me risultava così, anche detto da te, in base a delle cose che ci siamo detti” ha dichiarato Rosalinda Cannavò, rispondendo ad Alfonso Signorini. Massimiliano Morra ha immediatamente smentito tutto, ma poi ha deciso anche di parlare attraverso i social network, per chiarire la sua posizione. L’attore ha annunciato di avere l’intenzione di procedere per vie legali. “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei legali di procedere legalmente” ha scritto Morra nelle sue storie.