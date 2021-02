Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal GF Vip dopo essere mandata al televoto da Dayane Mello: ecco perché la modella ha sacrificato l’attrice.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di venerdì 26 febbraio, Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal reality dopo aver perso al televoto contro Stefania Orlando. L’attrice era stata mandata al televoto dalla coinquilina e amica Dayane Mello: una scelta che ha generato numerose polemiche non solo tra le due concorrenti ma anche tra i telespettatori e gli altri partecipanti allo show.

GF Vip, perché Dayane Mello ha sacrificato Rosalinda Cannavò

Rispetto alla scelta di spedire Rosalinda Cannavò al televoto, Dayane Mello è stata interrogata proprio dal conduttore della quinta edizione del GF Vip, Alfonso Signorini, sul motivo che l’ha spinta a nominare l’attrice, nei confronti della quale aveva recentemente confidato di provare sentimenti romantici in confessionale. A questo proposito, la modella si è limitata a fornire la seguente risposta: «Siamo qua, tutti vogliamo vincere.

È normale. Tornando al discorso di Stefania, non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho agito con la pancia».

La decisione di Dayane Mello era mirata principalmente a garantire un posto in finale per Samantha De Grenet, con la quale ha recentemente stretto un nuovo, intenso rapporto d’amicizia. Una simile iniziativa, però, è stata aspramente criticata, in studio, soprattutto da Antonella Elia che ha affermato: «Dayane mi ha scioccato a livello umano: non si scarica una persona che si dice di amare e non si getta alle ortiche un’amicizia che dura da 5 mesi con un rapporto nato da poco.

Lei ha sempre professato amicizia verso i nuovi arrivati. Questo dimostra che lei non è in grado di creare un rapporto di amicizia vero e duraturo».

Le parole di Antonella Elia, tuttavia, sono state liquidate brevemente dalla modella che ha ribattuto: «Qua dentro ogni settimana si cambiano idee e carte in tavola. Avrei dovuto fare strategia per arrivare dove? Sono in finale da un mese. Il rapporto tra me e Rosalinda conta, abbiamo avuto un’amicizia altalenante e nelle ultime settimane ci siamo staccate. Con Samantha ho trovato quello che non avevo trovato in nessun altro in questa casa, mi ha protetto. In quel momento, per me era al primo posto».

La reazione di Rosalinda Cannavò dopo l’eliminazione

In merito alla nomination ricevuta, si è espressa anche Rosalinda Cannavò. In un primo momento, infatti, l’attrice aveva ammesso in confessionale di sentirsi estremamente ferita dal comportamento dell’amica, dichiarando: «Mi sta umiliando, questo è un colpo basso. Parla di lealtà, amicizia e affetti e poi mi manda al televoto con Stefania Orlando? Vuole mandare Samantha in finale perché sa che è entrata dopo ed è più facile da battere. Il suo obiettivo qua dentro è vincere».

In un secondo momento, poi, ha spiegato: «Nel post puntata ero delusa, mi spiace avere utilizzato un tono tanto forte. Non mi piace farmi vedere così. Non è stato il fatto di essere andata in nomination. Se avessi dovuto scegliere, avrei scelto comunque Stefania che stimo. Mi ha destabilizzato il controsenso. Sono due settimane che mi fa delle accuse pesanti e fino a due settimane fa mi chiamava ‘sorella’. Vedo un video in cui dice che è innamorata di me, altro contrasto. Mi ha destabilizzato scoprire che il rapporto che abbiamo costruito qua in cinque mesi veniva equiparato a un altro rapporto nato da due mesi. Ha fatto prevalere questo astio con Stefania rispetto al nostro legame».