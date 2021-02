Il famoso marchio di giocattoli rinomina uno dei suoi prodotti di punta per evitare la discriminazione di genere

I tempi stanno cambiando e le grandi aziende si stanno adattando il più possibile. Il settore dei giocattoli è uno dei settori che sta subendo le maggiori trasformazioni per cercare di evitare qualsiasi discriminazione basata sulla razza o sul sesso. Ad aggiungersi alla lista dei giocattoli che hanno subito questa trasformazione ci sarà anche Mr.

Potato: un giocattolo per bambini piuttosto popolare negli Stati Uniti d’America; consiste in un modellino in plastica di una patata sulla quale possono essere applicati diversi componenti facciali, quali occhi, naso, orecchi, fino a trasformare la patata in un viso. Hasbro, la società che ha prodotto il giocattolo di plastica a forma di patata per quasi 70 anni, ha deciso di modificare lo storico nome con uno di genere neutro.

Mr. Potato sarà solo Potato

Hasbro vuole assicurarsi che tutti si sentano rappresentati dal mondo di Potato Head e per questo toglierà ufficialmente il ‘Mr.’ dal nome ‘Mr. Potato Head’, per promuovere l’inclusione e l’uguaglianza di genere. La società di giocattoli ha voluto precisare di non ritirare il prodotto dal mercato, ma semplicemente di rinominarlo e cambiarne il logo. In questo modo, non dovremmo più riferirci al signor Potato come “Mister”.

D’ora in poi questi giocattoli si chiameranno semplicemente ‘Potato Head’ (testa di patata).

Ma in un tweet più tardi, Hasbro ha chiarito che mentre il marchio sta cambiando, i personaggi reali di Mr. e Mrs. Potato Head continueranno a essere prodotti e venduti nei negozi. In un’immagine pubblicata su Twitter, i nomi “Mr.” e “Mrs.” sono visibili in modo meno evidente nella parte inferiore della casella, anziché in alto. La modifica apparirà sulle scatole già da quest’anno.