Verissimo, Andrea Zenga racconta l’esperienza vissuta al GF Vip

L’ex-concorrente del GF Vip, Andrea Zenga, ha raccontato a “Verissimo” la storia d’amore con Rosalinda Cannavò e il riavvicinamento al padre Walter Zenga.

L’ex-concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga, è stato ospite a Verissimo. In compagnia della conduttrice Silvia Toffanin, il ragazzo ha ripercorso la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la storia d’amore sbocciata con Rosalinda Cannavò e il rapporto ritrovato con il padre Walter Zenga.

Verissimo, Andrea Zenga e la storia con Rosalinda Cannavò

Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, Andrea Zenga è stato uno dei personaggi più amati del reality Mediaset, conquistando il pubblico con la sua gentilezza e generosità, prima, e appassionandolo con la sua liaison con Rosalinda Cannavò, poi.

Proprio il rapporto nato con l’attrice è stato uno dei temi affrontati nello studio di Verissimo. Rispondendo alle domande della conduttrice Silvia Toffanin, Andrea Zenga ha spiegato: «Era da un po’ di tempo che non ero innamorato, poi è arrivata la conoscenza con Rosalinda.

Per parlare di amore è presto, ma ho voglia di portarmi fuori questa conoscenza. Ci siamo avvicinati molto nelle ultime settimane, secondo me ci sono basi molto solide per costruire qualcosa di importante. È stata una cosa molto naturale e speriamo che porti a qualcosa di importante fuori».

Il legame nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembra non essere stato scalfito neanche dalle dichiarazioni della finalista del GF Vip Dayane Mello, circa il suo amore per la ragazza.

A questo proposito, il personal trainer ha affermato: «Quando ho visto il video dell’amore di Dayane ero un attimo confuso. Io ho conosciuto Rosalinda, non la loro amicizia prima. Sono rimasto spiazzato, ma non credo che sia un sentimento vero. Mi sembra che Rosalinda sia stata chiara dicendole che per lei era una semplice amicizia».

La sorpresa in studio

L’ospite di Silvia Toffanin ha, poi, riesaminato l’esperienza vissuta a Cinecittà, svelando: «È stato un percorso molto forte e costruttivo. Credo di essere stato me stesso nei pregi e nei difetti e questo mi ha dato tanta soddisfazione, soprattutto vedere mia mamma e mio fratello fieri di me».

Subito dopo una simile constatazione, la conduttrice di Verissimo ha fatto entrare in studio la madre di Andrea Zenga, Roberta Termali, e il fratello Nicolò, entrambi estremamente orgogliosi del suo percorso al GF Vip. La donna, ad esempio, ha raccontato: «Andrea l’ho trovato bene. Gli avevamo detto: ‘Se sarai capace di essere come sei con noi, conquisterai tutti’. E questo è quello che ha fatto. Si è creato un giro di amore intorno e ci ha investiti come uno tsunami».

Allo stesso modo, anche il fratello Nicolò Zenga si è mostrato soddisfatto non solo per l’esperienza maturata nel ruolo di ex-gieffino ma anche il riavvicinamento al padre Walter Zenga.

Il riavvicinamento al padre Walter Zenga

In relazione al riavvicinamento tra Walter Zenga e i suoi figli, Roberta Termali si è detta fiduciosa: «La vita è una sola e non si può sprecare questa opportunità. Hanno una vita davanti per ritrovarsi e non perdersi mai più: loro secondo me hanno bisogno di lui. Io ho mandato un messaggio a Walter dopo tanti anni che non ci sentivamo. Quando ho visto Andrea piangere e stare così male, questo mi ha spinto a mandargli un messaggio di pace. Gli ho detto di metterci una pietra sopra e che i suoi figli hanno bisogno di lui. Lui purtroppo questa cosa l’ha fraintesa e mi è dispiaciuto, perché non mi ha risposto. Non è andata a buon fine questa cosa, ma l’importante per me e che Walter si sia sentito con loro».