Verissimo, Silvia Toffanin in rosa: l’outfit scelto dalla conduttrice

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ha sfoggiato un outfit dai colori primaverili, realizzato sui toni del rosa.

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, è nota per i suoi outfit romantici, concepiti all’insegna del bon ton. In particolare, in occasione dell’ultima puntata del programma andata in onda nel pomeriggio di sabato 27 febbraio, ha sfoggiato un look estremamente primaverile giocato sui toni del rosa.

Verissimo, l’outfit rosa della conduttrice Silvia Toffanin

Il completo total pink esibito da Silvia Toffanin per l’ultima puntata andata in onda di Verissimo richiamava linee classiche. L’elegante blusa indossata, di un fuxia intenso e allegro, era caratterizzata da un morbido fiocco situato intorno al collo, dall’assenza di bottoni, da maniche a sbuffo leggermente arricciate e strette sui polsi.

La camicia, realizzata in tessuto lucido e scintillante, è stata abbinato a dei pantaloni palazzo vita alta rosa pastello e a un paio di decolleté LeSilla scamosciate e in tinta con la mise.

Il completo mostrato dalla conduttrice Silvia Toffanin, poi, è stato accompagnato da un hairstyle romantico, realizzato lasciando i lunghi capelli sciolti ma movimentandoli con onde morbide che ricadevano dolcemente sulle spalle.

A ogni modo, non è la prima volta che il noto volto Mediaset opta per outfit sui toni del rosa: ne sono un esempio il soffice pullover indossato lo scorso inverno o il tailleur rosa realizzato da Alberta Ferretti e sperimentato a gennaio 2021.