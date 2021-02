L’Isola dei Famosi 2021. Paul Gascoigne tra i concorrenti del reality

L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilari Blasi, vedrà tra i suoi concorrenti l’ex-calciatore Paul Gascoigne, pronto a volare verso l’Honduras.

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi, andrà in onda a partire da lunedì 15 marzo. Tra i concorrenti che parteciperanno al programma, ci sarà anche Paul Gascoigne.

L’Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne tra i concorrenti

L’ex-calciatore Paul Gascoigne, 54 anni da compiere a maggio, è tornato in Italia da pochi giorni in modo tale da rimettersi in forma e prepararsi per partire alla volta dell’Honduras a fianco degli altri personaggi che animeranno L’Isola dei Famosi 2021.

Paul Gascoigne è sempre stato considerato come uno dei calciatori più talentuosi della storia del calcio: abilità, tuttavia, fortemente compromessa dalla sregolatezza che ha sempre caratterizzato la sua vita e dai problemi legati all’alcolismo.

Il giocatore ha fatto parte della squadra della Lazio tra il 1992 e il 1995 per poi andare in Scozia e unirsi ai Rangers.

Conclusasi la sua carriera di calciatore, tuttavia, l’uomo è pronto per mettersi alla prova con una nuova avventura rappresentata proprio dal reality condotto da Ilary Blasi, pronta ad accogliere il suo gruppo di naufraghi e, al contempo, le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

A proposito della partecipazione di Paul Gascoigne, inoltre, L’Isola dei Famosi 2021 ha rilasciato la seguente nota ufficiale: «Siamo sicuri che il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo coeso.

L’Isola è pronta ad accogliere l’ex-talento della nazionale inglese e della Lazio, e voi?».