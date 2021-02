Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani: “L’11 marzo diventerò Barbie”

Francesca Cipriani, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ha annunciato che presto si sottoporrà a un intervento chirurgico per diventare Barbie.

Francesca Cipriani: “L’11 marzo diventerò Barbie”

Queste le parole dell’esplosiva ed energica 36enne abruzzese: «Il giorno 11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo meli porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima alla Kim Kardashian. Poi farò glutei molto “strong”. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian! Barbara, poi ti farò sapere!»

Le parole della Cipriani sono state accolte con incredulità e stupore dalla conduttrice Mediaset Barbara D’Urso che ha chiesto delucidazioni alla sua esuberante ospite, tentando di capire se le sue intenzioni fossero realmente serie.

La 36enne, tuttavia, ha risposto allo scetticismo della D’Urso nel seguente modo: «Sì, sì. Sono seria. L’11 marzo c’è l’intervento – e ha ribadito – farò una liposcultura muscolare. Il grasso prelevato lo metterò sui glutei, così farò i fianchi ancora più grandi e la vita ancora più piccola. E quindi sarò la sorella di Barbie della nuova generazione».

Le critiche di opinionisti e utenti dei social network

Le affermazioni di Francesca Cipriani non hanno generato sgomento soltanto in Barbara D’Urso e negli altri ospiti di Pomeriggio Cinque ma hanno anche fomentato la nascita di numerose polemiche tra gli utenti che popolano il mondo dei social network.

Tra i vari commenti, ad esempio, c’è chi ha scritto: «Credo che Francesca Cipriani sia letteralmente impazzita. Disapprovo la sua scelta di finire sotto i ferri per la milionesima volta, soltanto per capriccio! Imbarazzante».