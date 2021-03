La regia del Grande Fratello Vip ha voluto salutare per l'ultima volta i concorrenti del reality show.

La regia del Grande Fratello Vip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l’ultima notte prima della finale.

GF Vip: la regia saluta i concorrenti

La regia del Grande Fratello Vip ha dato il suo ultimo saluto ai concorrenti rimasti in gara in vista della finale del reality show. “Sogni d’oro a tutti per l’ultima notte”, ha detto la voce dalla regia quando le luci nella casa si sono spente, e i concorrenti hanno risposto calorosamente. A contendersi la vittoria e quindi il montepremi di 100mila euro (di cui 50 devoluti a un ente di beneficenza) sono rimasti Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga.

Questa quinta edizione del reality show è stata la più lunga in assoluto, e molti dei concorrenti rimasti in gara sono gli stessi entrati a settembre.

Nel frattempo, da Natale al 1° marzo 2021 (data dell’ultima puntata della quinta stagione) ci sono state squalifiche, eliminazioni, ritiri anticipati e ovviamente nuovi ingressi. In tanti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa quinta edizione condotta da Signorini, e ovviamente i concorrenti rimasti nella Casa non vedono l’ora di poter uscire per riabbracciare i loro cari.

Le ultime concorrenti eliminate dalla casa del GF Vip sono state Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. Rosalinda si è già ricongiunta col fidanzato Andrea Zenga e ha confessato i retroscena della loro prima notte insieme.