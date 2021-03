GF Vip, l’abito di Tommaso Zorzi per la finale: il costo

Tommaso Zorzi ha deciso di sfoggiare un abito per la finale del GF Vip che non è passato di certo inosservato.

Lunedì 1 marzo 2021 è andata in onda la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà vincitore uno tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Piepaolo Pretelli. Andrea Zelletta e Dayane Mello, intanto, hanno perso al televoto. Una puntata che si preannuncia particolarmente intensa, con Zorzi che ha deciso di sfoggiare un abito che non è passato di certo inosservato.

Ecco brand e costo.

L’abito di Tommaso Zorzi

Nel corso della finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avuto modo di riabbracciare la sua amata mamma e la sorella Gaia. Ha vinto il primo televoto contro Andrea Zelletta, per poi trovarsi al televoto con Stefania Orlando. Ha ripercorso alcuni dei momenti più belli all’interno della casa più spiata d’Italia e per la finale ha deciso di sfoggiare un abito che non è passato di certo inosservato.

D’altronde l’influencer è noto per i suoi outfit davvero unici nel loro genere e per l’occasione ha scelto un bellissimo abito firmato Tom Ford, il cui prezzo è davvero da capogiro. Il completo indossato da Tommaso Zorzi, infatti, sembra costi ben 3.300 euro. Una cifra senz’ombra di dubbio non indifferente, per un vestito da sfoggiare in occasioni importanti e in grado di ammaliare il pubblico a casa.