Un grande spavento per Giovanni Ciacci e Adriana Volpe: i due erano al telefono quando improvvisamente il costumista ha avuto un malore.

La conduttrice fortunatamente se n’è resa conto e ha allertato immediatamente il pronto soccorso medico. Ciacci era solo in casa, e a seguire ha espresso la sua gratitudine per la conduttrice sua amica: “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”, ha rivelato lo stesso costumista.

Solo alcune settimane fa Ciacci ha confessato che non avrebbe preso parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi perché non avrebbe superato i controlli medici necessari ad affrontare la permanenza nel programma.

Il costumista alcuni mesi fa ha avuto il Coronavirus, e lui stesso ha rivelato che la malattia gli avrebbe lasciato ampie problematiche polmonari: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili. Ho scoperto di avere una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni”, ha confessato il costumista in merito ai postumi della malattia e ai segni che essa gli avrebbe lasciato.