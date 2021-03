Sanremo 2021, Fedez: rivelata l’iniziale del nome della figlia

Poche ore prima del suo debutto al Festival di Sanremo, Fedez ha postato una foto su Instagram rivelando l’iniziale del nome della figlia in arrivo.

Fedez e Francesca Michelin fanno parte dei primi tredici Big in gara che si esibiranno nel corso della prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. A poche ore dall’esibizione, Fedez ha pubblicato una foto su Instagram rivelando l’iniziale del nome della figlia.

Sanremo 2021, Fedez: l’iniziale del nome della figlia

Chiara Ferragni e Fedez avevano già svelato di aver scelto il nome per la piccola, la cui nascita è prevista nel corso del mese di marzo 2021, ma hanno deciso di non renderlo ancora noto ai fan. Tuttavia, in prossimità dell’ormai imminente performance sul palco dell’Ariston, il cantante ha voluto pubblicare – in segno di augurio – una foto sul suo accountInstagram ufficiale, nella quale appare di spalle mentre indossa una camicia molto speciale.

Sul retro dell’indumento, infatti, sono stampate quattro lettere ovvero F, C, L e V che indicato rispettivamente i nomi Federico, Chiara, Leone e l’iniziale della secondogenita dei Ferragnez in arrivo.

L’immagine, inoltre, è stata corredata da Fedez dalla didascalia: «F. C. L. V. La mia famiglia mi copre le spalle».

L’anticipazione diffusa dal marito di Chiara Ferragni ha incuriosito i fan della coppia che, attualmente, stanno ipotizzando quale possa essere il nome che inizia con la lettera «V» che ha conquistato la nota e ammirata coppia.