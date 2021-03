Vincitore pressoché annunciato, Tommaso Zorzi ha trionfato al Grande Fratello Vip e dopo la puntata ha ideato uno show in albergo

Il trionfo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 era pressoché annunciato. Nonostante l’ultima puntata del lunghissimo reality sia finita a tarda notte, l’influencer non si è certo lasciato scappare l’opportunità di festeggiare con tutti gli altri concorrenti.

Raggiunto quindi l’albergo dove si trova al alloggiare dopo la vittoria, ecco che Tommaso ne ha combinate di tutti i colori, come nel suo stile.

Dopo la fine della tanto attesa diretta di lunedì 1° marzo 2021, tutti i protagonisti del programma si sono dunque riuniti in albergo per festeggiare.

Ed è stato lì che Zorzi si è presentato con un outfit decisamente particolare. Con una maglietta verde militare e dei pantaloni color cachi, il blogger milanese non si è fatto mancare i suoi vertiginosi tacchi rosso fuoco, già spesso visti nella Casa di Cinecittà. Il look molto appariscente è stato immortalato da Giacomo Urtis, che ha anche sottolineato come Tommaso e Francesco Oppini fossero parecchio vicini…

Nel suo show post finale, il vincitorice ha ringraziato tutti e tra un balletto e l’altro ha anche rivolto un gesto dell’ombrello alla telecamera dicendo: “Ho vinto! Toh!”. Certamente un gesto di sfogo dopo i tanti mesi di reclusione tra litigi, polemiche e stress.