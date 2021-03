Belen Rodriguez ha ricevuto il tapiro d'oro per aver preso parte alla festa di un noto locale milanese, e ha deciso di fare chiarezza.

Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone per aver preso parte alla festa d’inaugurazione di un noto locale milanese dove oltre 400 avventori sarebbero stati visti ballare senza mascherina. Striscia la Notizia ha consegnato alla showgirl il tapiro d’oro per la vicenda, e lei ha deciso di fare chiarezza in merito.

Belen alla festa senza mascherina

Nei giorni scorsi Stefano Papa, fondatore del locale di Milano finito nell’occhio del ciclone per la festa in cui numerose persone avrebbero ballato senza mascherina, aveva spiegato che Belen avrebbe prenotato un’area riservata del locale e che sarebbe andata via molto prima che l’evento incriminato accadesse. La stessa showgirl, quando Valerio Staffelli le ha consegnato il tapiro d’oro per la vicenda, ha spiegato: “Sono andata lì per pranzo.

Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse”.

La showgirl aspetta la sua seconda figlia (avuta insieme al compagno, Antonino Spinalbese) e lei stessa aveva pubblicato alcune stories del pranzo trascorso in un’area del locale balzato alle cronache nei giorni scorsi. Stefano Papa, fondatore del locale, aveva fatto sapere che la showgirl fosse andata via ben prima che le cose degenerassero: “Belén non ha mai partecipato ad alcun ballo, aveva uno spazio ancora più ampio degli altri perché sapevo che era incinta e aveva avvertito che sarebbe arrivata.

Le avevamo riservato un divano lungo più di tre metri per tre persone in uno spazio super arieggiato”, aveva spiegato.