L’Isola dei Famosi 2021 debutterà il 15 marzo: a pochi giorni dall’inizio del reality, tuttavia, è stato annunciato il ritiro ufficiale di Carolina Stramare.

L’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, debutterà sulla tv nazionale lunedì 15 marzo. A pochi giorni dall’inizio del reality, tuttavia, iniziano ad essere segnalate le prime defezioni tra i concorrenti.

L’Isola dei Famosi, Carolina Stramare si ritira

La produzione de L’Isola dei Famosi 2021 ha annunciato, tramite una nota ufficiale apparsa sui canali social dello show, il ritiro di Carolina Stramare dal programma.

A questo proposito, infatti, è stato comunicato quanto segue: «Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi».

Miss Italia 2019, quindi, non potrà partire alla volta dell’Honduras a causa di «problemi familiari» che non le consentono di avere la tranquillità indispensabile per cimentarsi con l’avventura rappresentata dall’Isola.

Per il momento, non sono stati resi noti altri particolari circa il ritiro di Carolina Stramare.

La decisione di Miss Italia 2019 potrebbe configurarsi come il secondo ritiro dell’Isola dei Famosi 2021, qualora dovesse Akash Kumar dovesse confermare il proprio ritiro dal reality di Ilary Blasi. Il modello italo-indiano, infatti, ha dichiarato di avere alcuni ripensamenti circa la propria partecipazione allo show, causati da incomprensioni relative al montaggio del suo videoclip di presentazione che hanno compromesso il suo rapporto con la produzione.

La passione per l’avventura e il crollo emotivo

Nel corso di alcune interviste rilasciate in merito al reality, Carolina Stramare aveva raccontato di essere entusiasta di partire per l’Honduras e mettersi alla prova nel ruolo di concorrente de L’Isola dei Famosi, ribadendo il proprio spiritod’avventura e la voglia di viaggiare.

L’ex Miss Italia, poi, aveva anche rivelato aver recentemente avuto un crollo emotivo e si essersi sottoposta ad alcune sedute psicologiche, fino alla fine dell’estate 2020, chiedendo aiuto per superare le proprie fragilità. La giovane ha anche affermato di aver ceduto in occasione dell’anniversario della morte della madre, ammettendo: «Il ricordo mi ha trascinato a terra. Adesso sto sciogliendo tutti i nodi del passato».