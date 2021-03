Grande fratello vip: Giulia Salemi e le tenere parole per Pierpaolo su Instagram, dopo la finale.

Lunedì scorso, 1 marzo 2021, si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Si è trattata di un’edizione da record, sia per la durata, sia per il seguito da parte dei telespettatori. Ad avere la meglio, dopo un televoto agguerrito, è stato l’influencer Tommaso Zorzi.

A classificarsi secondo è stato, invece, Pierpaolo Pretelli. Nonostante la sconfitta, il modello ed opinionista, ha avuto modo di riabbracciare la sua Giulia Salemi. Proprio nel corso dei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Una volta tornato alla vita normale, Pierpaolo ha voluto ringraziare tutti i fan e le persone che lo hanno sostenuto nel corso di questi sei lunghi mesi. Lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram.

“L’esperienza più bella della mia vita si è conclusa in un modo strepitoso! Mai avrei pensato di arrivare in finale ad un passo dalla vittoria! Sono felicissimo perché ho sentito tutto il calore ed il supporto che mi avete dato,vi sarò per sempre grato! Onorato di aver partecipato al Grande fratello e di aver conosciuto la mia piccola Giulia Salemi. Ringrazio tutti tutti tutti! Grazie di vero cuore”.

Le parole di Giulia Salemi

Stessa cosa ha fatto anche Giulia Salemi sul suo account Instagram. “È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita… Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio […] Giulia rifaresti tutto cosi come è stato? Si, senza alcun dubbio”. Insomma, tutti sperano che una delle coppie più amate e discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, possa trovare tanta felicità anche fuori dalla casa.