La prima apparizione di Elodie a Sanremo 2021 nel ruolo di co-conduttrice è stata caratterizzata da un look impeccabile e da un imprevisto in diretta.

In occasione della seconda serata del 71esimo Festival di Sanremo, la cantante Elodie è presente all’Ariston in qualità di co-conduttrice, al fianco di Amadeus. Per il suo debutto, l’artista ha sfoggiato un look mozzafiato che ha conquistato i social ma è stata anche protagonista di un piccolo imprevisto.

Sanremo 2021, Elodie: look impeccabile e imprevisto in diretta

Dopo aver partecipato a Sanremo 2020 con il brano Andromeda, Elodie è tornata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della seconda serata del Festival della canzone italiana, sostituendo Matilda De Angelis.

Per la sua prima apparizione, la cantante romana ha indossato un abito rosso glitterato dotato di un profondo spaccolaterale che metteva perfettamente in risalto il suo fisico scolpito.

Per i capelli, invece, Elodie ha optato per uno chignon completamente raccolto.

Scendendo le scale dell’Ariston, la giovane alla prima esperienza come co-conduttrice è stata aiutata da Amadeus, che le ha offerto il braccio in prossimità degli ultimi scalini. A questo proposito, l’artista ha rivelato: «L’abito è molto pesante».

Subito dopo essere stata accolta ufficialmente da Amadeus, poi, Elodie ha manifestato la propria felicità per l’opportunità che le è stata offerta: «Sono veramente emozionata, felicissima di essere qui».

Le parole della 30enne, però, sono state bruscamente interrotte da un inaspettato imprevisto: la cantante, infatti, ha improvvisamente perso un orecchino che è caduto sul palco tintinnando ed è stato rapidamente recuperato dallo stesso Amadeus. La vicenda è stata commentata da Elodie che, per sdrammatizzare l’accaduto, ha ammesso: «Io sono sempre così, buffa».

A questo punto, la giovane ha concluso il discorso precedentemente iniziato, calandosi poi nei panni del nuovo ruolo da co-conduttrice.