Un nuovo amore per Ultimo: stando ai rumor in circolazione lui e la figlia di Heather Parisi avrebbero in atto una liaison romantica.

A conferma della relazione vi sarebbero alcune stories pubblicate dai due diretti interessati, che avrebbero trascorso insieme una giornata in barca. Pur non essendosi mostrati pubblicamente insieme c’è chi è pronto a giurare sui social che lo scenario da loro mostrato sarebbe stato lo stesso. I due confermeranno la liaison? Niccolò Moriconi è sempre stato restio a parlare della propria vita privata, e finora non ha smentito né confermato il gossip che lo riguarda.

Jacquelina Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi. Per anni la ragazza avrebbe vissuto a Los Angeles e insieme alla sorella maggiore, Rebecca, si è più volte scagliata contro la madre (con cui entrambe non avrebbero mantenuto buoni rapporti).

Sui social Jacqueline ha conquistato una miriade di fan grazie alla sua straordinaria bellezza, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua presunta liaison con Niccolò Moriconi.