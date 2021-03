Il rito scaramantico di Amadeus riguarda la moglie Giovanna.

Amadeus sta gestendo la settantunesima edizione del Festival di Sanremo nei minimi dettagli. Il direttore artistico è intervenuto al TG1 poco prima dell’inizio della terza serata per preannunciare ciò che accadrà giovedì 4 marzo, in cui gli artisti in gara si esibiranno con una cover con ospite.

Il conduttore, in questa occasione, ha anche ammesso di avere un particolare rito scaramantico.

Il rito scaramantico di Amadeus

“Amadeus, hai un rito scaramantico?”. A domandarlo è stato il giornalista Paolo Sommaruga, quest’anno inviato del TG1 a Sanremo. È così che il conduttore della settantunesima edizione della kermesse ha ammesso di avere una divertente abitudine, che probabilmente gli porta grande fortuna. “Quando sono ad un passo dal palco, arriva mia moglie Giovanna e mi dice ‘in bocca al lupo patato’.

Ormai l’ho sdoganato, e quindi lo posso dire“, ha rivelato.

Il nomignolo di Amadeus, patato, è stato nelle scorse serate oggetto di bonario scherno da parte del co-conduttore Fiorello. Il comico infatti ha più volte chiamato il direttore artistico del Festival di Sanremo “Pat, Patato, Tubero” sul palco. Inizialmente quest’ultimo è apparso imbarazzato, ma ormai ci ha fatto il callo.