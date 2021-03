Lorella Cuccarini ha replicato contro Maria Teresa Ruta, che l'aveva pubblicamente criticata al GF Vip.

Dopo le recenti critiche ricevute da parte da Maria Teresa Ruta (reduce dalla sua prima esperienza al Grande Fratello Vip), Lorella Cuccarini ha deciso di replicare.

Cuccarini contro Maria Teresa

Nella casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta aveva affermato che Lorella Cuccarini non salutasse mai nel dietro le quinte e si è schierata a favore di Alberto Matano (pesantemente criticato dalla conduttrice dopo il suo addio a La Vita in diretta).

Per la prima volta la Cuccarini ha deciso di replicare alle critiche della showgirl, e ha affermato che le sue sarebbero state solamente menzogne: “Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali… Ma tutto questo non mi appartiene”, ha dichiarato.

Alla casa del Grande Fratello Vip anche Tommaso Zorzi aveva apertamente criticato Lorella Cuccarini in merito alle sue posizioni sulle unioni civili e la conduttrice, in quel caso, si era sfogata via social contro l’influencer. Come lei anche Mauro Coruzzi (alias Platinette) aveva commentato con uno sfogo al vetriolo i giudizi di Tommaso Zorzi (vincitore di questa quinta edizione del reality show) contro di lui. Maria Teresa Ruta tornerà a commentare quanto da lei espresso su Lorella Cuccarini? Al momento sui social tutto tace e sembra che le due non siano intenzionate a chiarirsi.