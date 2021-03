Fedez combatte l’ansia con i braccialetti elettronici, ma funzionano davvero?

La palese emozione di Fedez sul palco del Festival di Sanremo ha creato non poche discussioni sul web. Il rapper ha cantato Chiamami per nome insieme a Francesca Michelin. La loro esibizione nella prima serata è stata fortemente condizionata dall’ansia del rapper. Quest’ultimo ne aveva parlato poche ore prima, ammettendo di utilizzare un particolare braccialetto elettronico per calmarsi.

Il braccialetto di Fedez

In tanti si sono interessato al particolare braccialetto elettronico anti-ansia ed anti-stress indossato da Fedez. Esso, tuttavia, avrebbe soltanto un effetto placebo. Nessuna evidenza scientifica di effetti reali. A chiarirlo è stata la Società Italiana di Psichiatria (SIP).

“Il braccialetto elettronico con le sue vibrazioni, come anche quello in rame, contribuirebbero a depolarizzare le cariche elettriche in eccesso legate allo stress, diminuendo così l’ansia. Ma non c’è alcuna evidenza scientifica dell’efficacia della loro azione.

Il potere di suggestione e l’effetto placebo sono elementi tutto sommato importanti per la salute mentale, ma resta fondamentale rivolgersi allo specialista, soprattutto nell’attuale e perdurante condizione di ansia e stress dovuta all’isolamento per la pandemia, per evitare scorciatoie ‘fai da te’ che potrebbero rivelarsi pericolose soprattutto in chi rischia di sviluppare disturbi cronici“. Lo ha detto il presidente Massimo Di Giannantonio.