A Sanremo Rosario Fiorello ha ironizzato sul tweet scritto da Nicola Zingaretti in difesa della conduttrice Barbara D'Urso.

Nell’apertura della seconda serata del Festival di Sanremo Fiorello ha commentato uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi giorni, ovvero il post di Nicola Zingaretti in difesa di Barbara D’Urso.

Fiorello: la D’Urso e Zingaretti

Rosario Fiorello ha commentato in diretta al Festival di Sanremo il post che Zingaretti ha scritto in difesa di Barbara D’Urso nei giorni scorsi (quando è iniziata a circolare la voce di una possibile chiusura di Live – Non è la D’Urso): “Sai chi se l’è presa con me? Il PD se l’è presa con me, perché ho detto di Zingaretti e la D’Urso.

Ma che male c’è? Che vi ha fatto la D’Urso? La storia nemmeno la conosco, ma che stanno insieme? E allora perché si sono arrabbiati?”, ha chiesto Fiorello al direttore artistico di Sanremo, Amadeus. La vicenda aveva sollevato un polverone sui social, dove in tanti avevano criticato Nicola Zingaretti per aver “difeso” la conduttrice in merito all’ipotesi della chiusura del suo famoso programma.

Nel frattempo, via social, Barbara D’Urso ha fatto sapere che non avrebbe seguito la prima serata del Festival perché sarebbe stata impegnata a “festeggiare” il suo record stagionale di ascolti: “Non l’ho visto.

Mi spiace ma non ho proprio acceso la tv. Vediamo se riesco stasera, anche se avrò da festeggiare il mio record stagionale di ascolti di Pomeriggio 5, proprio in sovrapposizione con programmi che parlavano di Sanremo. Che libidine! Una media che supera i 2 milioni di spettatori con oltre il 18% nella prima parte e 2.642.000 spettatori nella seconda parte con il 19,4%”, ha dichiarato la conduttrice attirandosi contro numerose critiche.