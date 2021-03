Gli ascolti del Festival di Sanremo 2021, tutto quello che c'è da sapere: i dati e lo share.

Gli ascolti della prima serata al Festival di Sanremo 2021 sono stati in netto calo rispetto alle edizioni precedenti e rispetto all’edizione 2020, condotta sempre da Amadeus. Vediamo insieme quelli della seconda serata.

Sanremo 2021: gli ascolti della seconda serata

Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle alle – Sanremo Start ha ottenuto 9.792.000 spettatori (33.53%). La seconda serata del Festival di Sanremo ha appassionato 7.586.000 spettatori pari al 42.1%. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.31 alle 23.55 – ha ottenuto 10.113 .000 spettatori (41.21%), la seconda parte – dalle 0.00 all’1.42- ha ottenuto 3.966.000 spettatori (45.7%

La prima serata

La serata di debutto del Festival di Sanremo 2021 ha totalizzato uno share del 46.6% con 8 milioni e 363mila spettatori, un risultato in netto calo rispetto a quello dell’edizione precedente, che aveva totalizzato (nella prima serata) il 52.2% con oltre 10 milioni di spettatori. Gli ascolti ottenuti dalla serata d’esordio della kermesse sono stati i più bassi dal 2008. In media, la prima serata del Festival 2021 ha ottenuto 8 milioni e 363mila spettatori con il 46.6 per cento.

Nel 2020 la media era stata del 52.2 per cento con 10 milioni e 58mila spettatori.

Per quanto riguarda invece la seconda serata del Festival, nel 2020 Amadeus aveva ottenuto una media di 9.693.000 spettatori pari al 53.3% di share.