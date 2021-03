Sanremo 2021, Barbara D’Urso risponde alle accuse degli haters

La conduttrice Mediaset Barbara D’Urso ha risposto agli haters che l’hanno accusata di aver “snobbato” il Festival di Sanremo.

Nella giornata di martedì 2 marzo, Barbara D’Urso ha registrato il record di ascolti stagionale per il programma Pomeriggio Cinque.

La conduttrice, infatti, ha totalizzato il 23% di share attiva e raggiunto picchi di circa 3 milioni di telespettatori.

Una simile notizia è stata accolta sul web con astio da parte di alcuni utenti che hanno accusato la D’Urso di aver festeggiato per proprio successo, realizzato a discapito del Festival di Sanremo.

A questo proposito, Barbara D’Urso ha deciso di far sentire la sua voce, rispondendo alle critiche ricevute tramite alcune stories Instagram e spiegando per quale motivo non abbia potuto seguire la prima serata di Sanremo 2021:

Mi hanno appena raccontato una storia: io avrei snobbato Sanremo e sarei in procinto stasera con libidine di festeggiare il record stagionale di ascolti di Pomeriggio Cinque e bla bla bla.

Io non ho snobbato Sanremo, no no.

Amo Sanremo che vedrò stasera e twitterò, amo Fiorello, tantissimo, ed amo anche Amadeus.

No, non ho snobbato Sanremo, perché ieri sera avevo da fare, perché succede nella vita privata (per fortuna) di avere da fare; e questa sera non festeggerò il record di ascolti che realmente c’è stato di Pomeriggio 5, perché l’ho festeggiato oggi in diretta con voi, quindi ci vediamo più tardi su Twitter e… a tutti quelli che si svegliano la mattina con l’acidità di chiedersi cosa scrivere contro la d’Urso dedico questo sorriso, COL CUORE, perché, come dice Michele Bravi, è solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo.