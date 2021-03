Al via la terza conferenza stampa sul Festival di Sanremo 2021: il commento della seconda serata e le anticipazioni della terza.

É iniziata la terza conferenza stampa in diretta dal Casinò di Sanremo: dopo un commento sui dati Auditel della seconda serata, in discesa rispetto alla prima, verranno resi noti i dettagli e la scaletta della terza.

Coletta commenta gli ascolti

“Sono molto contento della serata di ieri sera, ancora più di quella del debutto.

L’ho vista chiuso in una stanza davanti ad un monitor. Devo dire chapeau a Fiorello e Amadeus per la serata variegata e televisivamente molto appropriata per i tempi che viviamo. É stato un racconto da apprezzare.

Premetto che questa edizione è incomparabile in quanto ad ascolti con quella precedente e ogni mattina non è il dato contabile che ci aspettiamo ma l’orgoglio di aver segnato un altro goal per il servizio pubblico.

La prima parte ha conseguito il 42,22% di share con oltre 10 milioni di spettatori e la seconda il 45,7%: il complessivo è andato oltre il 42%. Si ricorda che comunque tradizionalmente, a parte l’anno scorso, nella seconda serata c’è un declivio. Inoltre quest’anno dopo tanti anni il calcio ha conciso con la settimana sanremese: ieri sera sono andate in onda su Sky sei partite che hanno accumulato il 4,52% che è esattamente il dato di riduzione della prima serata.

“Io ho trovato Amadeus ancora più bravo dell’anno scorso, sempre sobrio nella misura quando bisogna usare umorismo. L’idea di portare avanti una narrazione senza la terza parete umana che dà reattività ai conduttori e agli artisti è un elemento di grande solennità ma anche, soprattutto per le fasce più anziane, un effetto di specchio alle proprie ferite e a quello che si è vissuto. Il merito di questa edizione è quello di aver fatto nascere un fiore in un deserto di ferite.

Voglio anche fare un plauso ad Elodie, un talento quasi non conosciuto della tv che con il suo canto e la sua storia vera ci ha ammaliato tutti. Il picco di share è infatti stato quando ha cantato ‘Vattene amore’ con Fiorello e quello delle teste quando ha presentato Bugo con Amadeus“.

Sanremo, conferenza stampa del 4 marzo

Il primo a prendere la parola è stato l’assessore Faraldi: “Mi unisco al ricordo dell’indimenticabile Lucio Dalla. Oggi la sua canzone Gesù bambino compie 50 anni e con essa nel 1971 si era classificato terzo al Festival di Sanremo. Ringrazio l’autrice di quel testo, Paola Pallottino. La città avrebbe voluto organizzare un’adeguata cerimonia per ringraziarla ma purtroppo le restrizioni lo hanno impedito. Ringrazio anche il direttore artistico per aver voluto le nuove proposte in prima serata e per lo spazio dato ai giovani. Ritengo sia importante ampliare la platea del Festival agli artisti emergenti“.

Elena Capparelli ha poi fornito un’analisi sui dati digital e social: “Questo è il Festival più digitale di sempre. Sicuramente l’emergenza ha reso il paese più digitale e ci rende possibile una fruizione estesa impensabile negli anni recenti. Rai Play ha raggiunto il miglior risultato dell’anno. Quanto agli ascolti abbiamo un aumento della fruizione live rispetto al 2020 del 22% e del 50% sull’on demand. Le clip pi viste sono quelle di Achille Lauro e Annalisa. Quanto ai social, si è registrato un +120% rispetto alla seconda serata dell’anno scorso con 5,4 milioni di interazioni. I momenti più commentati sono stati quelli di Elodie e Bugo“.