Nel mostrare ai propri fan un messaggio ricevuto da Gemma Galgani, Tommaso Zorzi ha commesso un errore involontario: ecco di cosa si tratta

Tommaso Zorzi, uscito vincitore della lunga quinta edizione del Grande Fratello Vip, è tornato nella sua Milano alla vita di tutti i giorni. Qui il popolare influencer ha subito ripreso la sua attività social, con dirette e post a non finire soprattutto su Instagram.

Proprio poche ore fa l’ex protagonista di Riccanza ha donato un siparietto decisamente inedito ai suoi tanti fan commettendo però al contempo una tremenda gaffe. Molto felice e riconoscente per il sostegno ricevuto nella casa di Cinecittà, l’ex gieffino ha mostrato fieramente un messaggio di Gemma Galgani. Tuttavia proprio in quel frangente ha anche rivelato suo malgrado il codice di sblocco del suo cellulare.

Ma posso arrivare a invidiare persino Gemma Galgani? Tommaso Zorzi ma come mi hai ridotta?? #tzvip #tzvipaftershow pic.twitter.com/xronf8mbDv — Valentina per gli amici Emily 🌹🐍 (@PazzeskaMilano2) March 4, 2021

La popolare dama di Uomini e Donne ha inviato a Tommaso un messaggio di congratulazioni per la meritata vittoria, aggiungendo anche due cuoricini blu. Nel far partire la registrazione della schermata con l’sms in questione, Zorzi ha tuttavia ripreso inavvertitamente anche il suo dito mentre sbloccava il telefono. A storia oramai pubblicata, Tommy si è alfine accorto dell’accaduto lasciandosi dapprima scappare delle male parole per poi ironizzare sulla situazione.