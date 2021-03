Leonardo Lamacchia ha fatto coming out nel corso di Amici Specials attraverso una commovente lettera.

Leonardo Lamacchia ha fatto coming out nel corso di Amici Specials. Un format pensato da Maria De Filippi con protagonisti i giovani partecipanti al talent show. Questi hanno avuto l’occasione di raccontarsi in un diario. Il cantante ha deciso di parlare proprio del momento in cui ha capito di essere gay e ha deciso di rivelarlo ai suoi genitori.

Un periodo della sua vita non semplice.

La lettera di Leonardo Lamacchia

Una lettera a cuore aperto a Maria De Filippi. Il giovane cantane di Orione inizialmente aveva scelto di scriverla in terza persona, ma successivamente ha pensato fosse meglio raccontare la sua storia in prima persona affinché il messaggio arrivasse meglio. “È importante sapere chi sono e trasmettere le mie esperienze agli altri, a chi ne ha bisogno. Come ne avevo bisogno io quando ero più piccolo”, ha detto.

La confessione di Leonardo Lamacchia ha inizio da quando aveva 14 anni, quando si innamorò di un coetaneo. “Iniziai a domandarmi cosa potesse essere, fino a quel momento non avevo mai pensato all’eventualità che potessero piacermi i ragazzi, ma stava accadendo. Da lì è iniziato un percorso di conoscenza personale, fatto di alti e bassi. Un percorso molto complicato, in cui ho imparato ad accettarmi e a volermi bene per quello che sono“.

Poi è arrivato il momento di parlarne con i propri cari.

Alla mamma, in particolare, davanti a un caffè. “Credo sia stato il giorno più bello della mia vita. È stato il momento in cui mi sentivo di essere lì con un’amica, ho sentito mia madre vicina. È stato bello perché è come se avessi recuperato tutti gli anni persi”. Resta il rimorso per non averlo fatto prima.

Il messaggio contro l’omofobia

“Oggi l’omofobia è ancora un problema enorme, data l’esposizione mediatica mi sembrava giusto parlarne a tutti per far sì che l’omosessualità diventasse sempre più parte della normalità. Come è effettivamente. Siamo nel 2021, sarebbe bello se una vetrina come questa parlasse ai giovani di cose tanto importanti e delicate […] Fa parte di me, non voglio più nasconderlo. Ci si sente troppo male a nascondere certe cose, non voglio che nessuno provi quello che quasi tutti gli omosessuale provano. La vergogna me la porto tuttora dentro, forse anche per quello sono bloccato artisticamente. Non ho paura di nulla, non voglio più averne, abbiamo la possibilità di rendere l’Italia un posto migliore“. Questo il messaggio importante firmato da Leonardo Lamacchia.