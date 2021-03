Alessandro Cattelan sbarca su Rai1 con Da Grande: la data

Molto presto Alessandro Cattelan sarà al timone di un nuovo show per la Rai. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo il suo addio X Factor sembra che molto presto Alessandro Cattelan sarà di nuovo in tv con uno show da lui ideato, e che dovrebbe prendere il via da maggio.

Alessandro Cattelan: Da Grande

Stando ai rumor in circolazione da maggio 2021 Alessandro Cattelan approderà su Rai1 con un nuovo intitolato “Da Grande” e prodotto dalla Fremantle (società con cui lui aveva già collaborato per X Factor).

Al momento non c’è una data ufficiale per l’inizio del programma, ma stando a indiscrezioni esso dovrebbe andare in onda il venerdì in prima serata. Il programma sarà dedicato agli “over 40” del mondo dello spettacolo, ma per il momento non sono ancora stati confermati gli ospiti o ulteriori dettagli inerenti lo show.

Solo alcuni mesi da Alessandro Cattelan aveva annunciato il suo addio a X Factor e sembra che quest’anno non condurrà neanche il late show EPCC, motivo per cui avrà sicuramente del tempo per dedicarsi alla realizzazione del suo nuovo show.

Durante l’autunno Cattelan era risultato positivo al Coronavirus e aveva trascorso diverse settimane in auto-isolamento nel suo appartamento. Una volta ritornato a X Factor – in tempo per la finale – il conduttore aveva annunciato il suo addio al programma: “Questi ultimi 10 anni sono stati un viaggio molto bello. Sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana: i giorni erano pagine di un libro bellissimo che stava arrivando alla fine e che sono contento di aver finito”, aveva dichiarato.