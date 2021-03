Elodie, rientrata a Milano dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha ricevuto una splendida sorpresa dal fidanzato Marracash.

La partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 2021 è stata un vero e proprio trionfo, e una volta rientrata a Milano la cantante ha trovato ad attenderla una sorpresa da parte del fidanzato Marracash.

Elodie: la sorpresa di Marracash

Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, non ha accompagnato Elodie a Sanremo per via delle norme di sicurezza contro il Coronavirus.

Da casa il rapper ha seguito la performance della cantante e, una volta che Elodie è rientrata nella sua casa di Milano, le ha fatto recapitare oltre 50 rose rosse, che la cantante ha mostrato commossa sui social.

I due sono legati dal 2019 e la storia d’amore procede a gonfie vele. Dopo aver trascorso insieme il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, Elodie è tornata nel suo appartamento di Milano e ha rivelato che, pur essendo innamorata del rapper, entrambi preferirebbero mantenere i propri spazi: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”, ha confessato la cantante.

Al Festival di Sanremo Elodie ha conquistato tutti con la sua bravura e la sua bellezza e persino Donatella Versace le ha fatto i complimenti per come ha indossato le sue creazioni.

Durante la kermesse la cantante ha tenuto un monologo in cui ha parlato della sua storia: “Tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose molto belle nella mia vita e allora ho deciso di raccontarvi qualcosa di me – ha affermato la cantante, rievocando l’infanzia al Quartaccio di Roma – Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non riuscire ad arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia di sognare”.