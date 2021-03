Rosalinda Cannavò, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, ha ottenuto la "spunta blu" su Instagram.

Rosalinda Cannavò: la spunta blu

Rosalinda Cannavò, reduce dalla sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha finalmente ottenuto “la spunta blu” sul suo profilo ufficiale di Instagram.

“Le gioie”, ha annunciato la ragazza sorridendo e dando la notizia ai suoi fan.

Tutto sembra procedere liscio come l’olio per l’attrice che, una volta abbandonata la casa del reality show si è ricongiunta, al fidanzato Andrea Zenga e alla sua famiglia.

Ancora nessuna novità sul suo ex fidanzato, Giuliano Condorelli, che Rosalinda ha deciso di lasciare mentre era ancora all’interno della Casa (e con cui ha affermato di essere pronta a un chiarimento). La ragazza avrebbe inoltre dimostrato una certa freddezza nei confronti dell’amica Dayane Mello, da cui si è sentita tradita nella casa del reality show.

Dayane infatti aveva affermato di essere “innamorata” dell’attrice in confessionale, ma poi a sorpresa l’aveva mandata in nomination tra lo stupore generale.

Rosalinda si è detta convinta del fatto che la modella sia stata una vera e propria “stratega”, intenzionata solo a vincere la quinta edizione. Sui social in queste ore sta facendo discutere una raccolta fondi organizzata dai fan di Dayane Mello per “consolarla” della mancata vittoria in finale. La modella commenterà la notizia? Ovviamente la questione sta generando una vera e propria polemica sui social.