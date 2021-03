Come prosegue la conoscenza tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e Donne? Il racconto dei due protagonisti

Conclusa la loro emozionante avventura a Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno deciso di raccontarsi nella loro prima intervista di coppia. Tante sono dunque state le curiosità rivelate al magazine del programma, che riguardano soprattutto il loro futuro.

Si parla già di convivenza? Vivendo in due città diverse, sia Matteo sia Sophie stanno cercando di vedersi e conoscersi il più possibile senza pensare alla distanza. Al momento devono soprattutto capire come incastrare i rispettivi impegni, ma nonostante questo si dicono entrambi davvero felici.

La scelta di Sophie è Matteo ❤ Vi piace questa nuova coppia? #UominieDonne pic.twitter.com/gVc5UVgVNT — Witty TV (@WittyTV) February 19, 2021

Subito dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi, i due piccioncini hanno trascorso parecchie ore a parlare sul divano, mentre il resto è avvenuto in seguito in maniera del tutto naturale. L’ex corteggiatore ha peraltro ammesso che non vedeva l’ora di baciare la bella Sophie senza mascherina. Nel mentre, emergono sempre nuove sfaccettature sui loro caratteri, soprattuto sul Ranieri, che ha rivelato di essere geloso. Ritrovarsi lontani dai riflettori è stato invece per Sophie “strano e spiazzante, ma bellissimo”, mentre subito dopo la scelta in camerino sono rimasti “in silenzio a fissarci sconvolti”.

Sophie ha del resto capito che Matteo era la persona giusta quando le ha organizzato l’ultima esterna in studio, dove hanno ballato insieme. Con sincerità, Matteo ha infine ammesso di aspettarsi questo felice epilogo, anche se le lacrime di Sophie prima della scelta l’hanno mandato per un attimo in confusione!