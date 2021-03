Simona Ventura, attesa per la finale di Sanremo 2021, è positiva al Covid: allo stesso modo, ha contratto il virus anche il compagno Giovanni Terzi.

La partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo di Simona Ventura era uno degli eventi più attesi del programma. Nelle ultime ore, tuttavia, la conduttrice ha comunicato di dover declinare l’invito poiché risultata positiva al coronavirus. Poco dopo l’annuncio della donna, inoltre, anche il compagno Giovanni Terzi ha dichiarato di essere stato infettato dal SARS-CoV-2.

Covid, contagiato il compagno di Simona Ventura

Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, ha informato i suoi followers di aver contratto il Covid postando una fotoin cui indossa una mascherina su Instagram corredata da una sintetica didascalia che recita quanto segue: «Alla fine è toccato anche a me… positivo al Covid-19. Ma, oggi più che mai, evviva la vita e, sotto la mascherina, credetemi, c’è il sorriso».

Un messaggio di speranza, quindi, destinato a tutti coloro che stanno lottando contro l’infezione indotta dal coronavirus, inviato dalla struttura ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, luogo in cui si trova attualmente l’uomo.

A proposito delle sue condizioni di salute, Giovanni Terzi non ha rivelato nessun dettaglio: non è attualmente possibile sapere, pertanto, se l’uomo sia asintomatico o se stia presentando sintomi tipici del virus.

Intanto, il post pubblicato su Instagram ha ricevuto moltissimi commenti da parte di amici, parenti e fan che gli hanno augurato di sconfiggere presto la minaccia rappresentata dal SARS-CoV-2. Tra le tante parole di conforto, anche quelle di Simona Ventura che gli ha dedicato un tenero «Ti amo» al quale Giovanni Terzi ha risposto con un «Ti amo, oggi più di ieri».

Sanremo 2021, Simona Ventura positiva: l’annuncio di Amadeus

Per quanto riguarda Simona Ventura, invece, la donna risulta completamente asintomatica rispetto all’infezione da coronavirus. Infatti, ha scoperto di essere positiva soltanto dopo aver ricevuto i risultati di uno dei vari tamponi effettuati per questioni lavorative. Per questo motivo, di conseguenza, la conduttrice non potrà più recarsi sul palco dell’Ariston per trovarsi al fianco di Amadeus e Fiorello in occasione della finale del 71esimo Festival di Sanremo.

La notizia è stata rilasciata da Amadeus, in conferenza stampa. A questo proposito, il conduttore di Sanremo 2021 ha affermato: «Purtroppo, dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo».

Le parole di Amadeus pronunciate in conferenza stampa sono, poi, state commentate da Simona Ventura che, tramite un post su Instagram, ha ammesso: «Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia: io, per questa volta, farò il tifo da casa».