La showgirl Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha confessato quali sarebbero i suoi rapporti con la suocera e ha rivelato anche i retroscena del suo legame con la prima figlia avuta dal conduttore durante il suo precedente matrimonio.

Giovanna Civitillo e la madre di Amadeus

Oggi Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più unite e longeve del mondo dello spettacolo e la showgirl (a cui quest’anno è stata affidata la conduzione del PrimaFestival) ha svelato quali sarebbero i rapporti tra lei e la madre del conduttore (che la considererebbe come la figlia che non ha mai avuto): “Mia suocera mi chiama sempre dopo avermi visto in tv. Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti.

È la mia prima fan. Mi controlla. Mi vuole molto femminile. Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica”, ha raccontato Giovanna Civitillo, che insieme ad Amadeus ha avuto suo figlio José Alberto nel 2009. Amadeus era già padre di un’altra figlia, Alice Sebastiani, nata dal suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino. Giovanna ha rivelato di aver instaurato uno splendido rapporto con la ragazza, che è stata anche testimone alle sue nozze con Amadeus.

Oggi Alice vive in Spagna, e pertanto le due non si vedrebbero molto spesso.

Giovanna ha anche rivelato che sarebbe stata proprio Alice a spingere suo padre a corteggiarla all’epoca in cui i due si sono conosciuti a L’Eredità, nei primi anni 2000.