Maria Monsè ha scatenato una bufera sui social dove ha postato uno scatto bollente in cui è ritratta insieme alla figlia minorenne.

Maria Monsè, già finita nell’occhio del ciclone per aver mostrato i ritocchi di chirurgia plastica a cui si sarebbe sottoposta sua figlia Perla (di soli 14 anni), è di nuovo al centro della bufera per aver postato uno scatto osé insieme alla figlia.

Contro di lei (e Barbara D’Urso) si è scagliata Selvaggia Lucarelli.

Maria Monsè: la foto con la figlia

L’attrice Maria Monsè ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta in una posa osé con sua figlia Perla, di soli 14 anni. Già in passato la Monsè era finita al centro della bufera per aver mostrato i ritocchi di chirurgia plastica a cui avrebbe fatto sottoporre la ragazzina.

“Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?”, aveva commentato l’attrice a tal proposito.

La sua foto osé insieme a Perla (questo il nome della prima ed unica figlia -minorenne – dell’attrice e Salvatore Paravia) ha suscitato grande indignazione in rete e contro di lei si è scagliata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha apertamente criticato Barbara D’Urso per aver lasciato spazio alla Monsè nei suoi salotti tv: “Qualcuno dovrebbe fermare questa donna.

Anziché invitarla in tv con la figlia 14enne che non ha colpe. Capito Barbara d’Urso?”, ha scritto la Lucarelli, e ancora: “C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. Nessuno dovrebbe portare in questa roba. Nessuno. Ha fatto bene Zingaretti a dimettersi. Chiunque difenda la tv della d’Urso in un paese serio dovrebbe dimettersi, a pensarci bene”. Alcuni giorni fa Nicola Zingaretti aveva difeso via social Barbara D’Urso quando aveva iniziato a circolare l’ipotesi della chiusura di uno dei suoi famosi programmi tv.