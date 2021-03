Rosalinda Cannavò, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, ha confessato come starebbero le cose tra lei e Dayane Mello.

Dopo 5 mesi d’amicizia – tra alti e bassi – nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono allontanate proprio durante le ultime settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. L’attrice, oggi legata ad Andrea Zenga, dopo l’esperienza nel reality show ha confessato come starebbero le cose tra lei e la modella brasiliana.

Rosalinda: il rapporto con Dayane

Per mesi nella casa del Grande Fratello Vip Rosalinda e Dayane sono state “migliori amiche”, salvo poi litigare poche settimane prima della finalissima (quando la modella ha mandato in nomination proprio l’attrice, di cui ha detto di essere innamorata). Una volta uscita dalla casa del reality show Rosalinda Cannavò non ha nascosto che attualmente tra lei e Dayane ci sarebbe il gelo, ma ha anche confessato di essere disposta a un chiarimento con la modella:

“Dayane è stata la persona più importante per me dentro la casa.

Neanche fuori ho mai avuto un’amica così: ci ritroveremo. L’affetto che provo nei suoi confronti non è cambiato, sono solo delusa per le parole che mi ha detto. Mi ha ferito molto. La nomination è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Ho messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del gioco, per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarci e sono certa che riusciremo a ritrovare la nostra amicizia”, ha confessato.

Maria Teresa Ruta ha dichiarato che durante i festeggiamenti in albergo dopo la finale, tra le due ci sarebbe stata totale freddezza e che a malapena si sarebbero rivolte la parola. Le due riusciranno a chiarire i loro sentimenti e a tornare amiche come prima?