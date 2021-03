Gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì 5 marzo in prima serata.

Le prime due serate del Festival di Sanremo hanno avuto un calo di ascolti molto significativo rispetto alle edizioni passate, compresa quella del 2020, sempre condotta da Amadeus. Dalla terza puntata i dati sono cresciuti. Vediamo insieme quali sono stati i dati della quarta puntata.

Ascolti quarta serata Sanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo è riuscita a conquistare 11 milioni e 115 mila telespettatori, pari al 43,3% di share nella prima parte. Per quanto riguarda la seconda parte i telespettatori sono stati 4 milioni e 980 mila, con il 48,2% di share. Se quest’anno il Festival di Sanremo non è partito con il piede giusto, a causa anche delle grandi polemiche che ci sono state, lentamente i dati Auditel stanno confermando una crescita dello share.

Nella quarta puntata è stato rilevato un ulteriore aumento rispetto alla terza serata. Gli ascolti sono migliorati rispetto alla serata delle cover, che aveva ottenuto 10 milioni e 596mila telespettatori, per uno share del 42.4% nella prima parte e 4milioni e 369mila telespettatori e uno share del 50,6% nella seconda parte. La media di ascolti della quarta serata è stata di 8 milioni e 14mila telespettatori, per uno share del 44,7%.

Rispetto alla serata precedente sono saliti anche gli ascolti medi.

In generale l‘edizione 2021 del Festival di Sanremo ha subito un forte calo di ascolti rispetto all’edizione del 2020, sempre condotta da Amadeus. Lo scorso anno la quarta serata aveva ottenuto 9 milioni e 504 mila telespettatori medi, con il 53,3% di share. Lo scorso anno la quarta serata del festival aveva conquistato 12 milioni e 674 mila telespettatori con uno share del 52.3% nella prima parte, e 5 milioni e 795 mila telespettatori e il 56% di share nella seconda parte. Un calo molto evidente e anche molto comprensibile, visto che non tutta la popolazione italiana era d’accordo con la messa in onda del Festival in un momento di pandemia, così difficile da affrontare per tutte le persone.