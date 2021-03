Sanremo 2021, ballerina della sigla risultata positiva al coronavirus

Un nuovo caso di contagio Covid è stato individuato tra gli addetti ai lavori del 71esimo Festival di Sanremo: positiva una ballerina della sigla.

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato tra gli addetti ai lavori impegnati nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. In particolare, il contagio è stato individuato nel corpo di ballo selezionato per Sanremo 2021.

Sanremo 2021, ballerina sigla positiva al Covid

Una ballerina impiegata presso il corpo di ballo del 71esimo Festival di Sanremo è risultata positiva al SARS-CoV-2 dopo essersi sottoposta, come di consueto, al test antigenico indispensabile per fare il proprio ingresso all’Ariston.

La ragazza si è esibita in occasione delle prime due serate del Festival, ballando la sigla “Love Sanremo” insieme agli altri componenti del corpo di ballo, ad Amadeus e a Fiorello.

Il pericolo di contagio per i due conduttori è rapidamente rientrato, subito dopo aver effettuato i tamponi e aver costantemente ricevuto esiti negativi rispetto all’infezione.

Le colleghe della ballerina positiva al Covid, invece, sono state collocate in isolamento in via precauzionale.

I test quotidiani effettuati dall’Asl

Nella città ligure di Sanremo, a partire da domenica 28 febbraio, l’Asl situata a piazza Borea d’Olmo e del Casinò stanno eseguendo circa 400 test al giorno per individuare eventuali soggetti positivi al coronavirus. In questo contesto, l’Asl 1 di Imperia ha reso nota la scoperta di sei casi di positività tra gli addetti ai lavori del 71esimo Festival di Sanremo.

Oltre alla ballerina recentemente contagiata, infatti, precedentemente erano stati dichiarati infetti due collaboratori di Irama, una ballerina di Elodie, un giornalista del TgR Liguria, un orchestrale Rai e un tecnico di Radio Rai.