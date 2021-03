Sanremo 2021: le pagelle dei look della quarta serata

Tanti look diversi per i Big nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2021

Tanti look diversi per i Big nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Ecco le pagelle.

Annalisa: 7-

Annalisa ha sfoggiato nella quarta serata il miglior outfit della sua esperienza a Sanremo. Elegante ma al tempo stesso sensuale in un tailleur chiaro firmato da Blumarine.

Non è il massimo il maxi-fiore nero sul bavero, ma possiamo senza dubbio farglielo passare.

Aiello: 4,5

Un look total black a metà tra Achille Lauro e Cristiano Malgioglio. Aiello sembrerebbe avere rubato lo zainetto di piume utilizzato da Fiorello nelle precedenti serate ed averlo attaccato ad un maglioncino. Lo stile del cantante è ancora indefinito.

Maneskin: 8

Se volete qualcosa di soft non guardateli neanche, i Maneskin. La band proveniente da X-Factor non smentisce il suo stile e stupisce tutti con un outfit firmato da Etro all’insegna della moda genderless.

Damiano indossa un body d’organza nero con scollo a V profondo, impreziosito da cristalli. La sgambatura ben in vista. Pantaloni e stivaletti in piton con tacco 10.

Noemi: 6

L’abito Dolce e Gabbana nero con scollo a V e nastri di cristallo argentati non le rende giustizia, soprattutto a confronto con quello della prima serata. Bella, ma non da lasciare senza fiato.

Orietta Berti: 7

Eleganza e classe per Orietta Berti, con un completo rosa di GCDS.

Adatto alla sua età e reso particolare dalla casacca a conchiglia fatta di paillettes argentate. Non mancano neanche questa volta i gioielli estrosi da rapper. Unica.

Colapesce e Dimartino: 7

Nulla da dire a Colapesce e Dimartino. Eleganti ma al tempo stesso giovanili i loro completi firmati da Dolce e Gabbana. Bianco uno, vinaccia l’altro. Accoppiata vincente.

Max Gazzè: 6

Max Gazzè, nella quarta serata, è salito sul palco travestito da Dalì, con annesso baffetto. Eccentrico, ma meno rispetto alla prima serata. Il travestimento da Leonardo, infatti, aveva lasciato parecchi dubbi. Una sufficienza per la simpatia.

Willie Peyote: 7

Eleganza firmata da Carlo Pignatelli. Giacca bianca e comleto nero con dei particolari ricami. Un po’ più estroso rispetto alle sere precedenti, ma non si sbilancia. Va sul sicuro.

Malika Ayane: 8

Giorgio Armani regala a Malika Ayane un look da diva, che ricorda vagamente quelli di Lady Gaga. Una tuta total white con mantella vedo-non vedo in cristalli e perle. Sotto una scollatura a V. Un outfit che veste a pennello, completato da uno stivaletto che gli dona un tocco strong.

La rappresentante di lista: 9

La gara di stile della quarta serata è senza dubbio vinta da La rappresentante di lista. La coppia è vestita da Valentino. Lei con un abito rosso svolazzante, lui con un completo a doppiopetto del medesimo colore. Eleganti ma al tempo stesso cool.

Madame: 5

Non raggiunge la sufficienza Madame. L’abito di Dior è splendido, ma non rende giustizia alle forme fin troppo evidenziate della cantante. Mezzo punto in meno anche perché è scalza.

Arisa: 5,5

Non convince del tutto l’outfit di Arisa. Un completo black and white di Aterlier Eme eccessivamente over-size per renderle giustizia. Si distacca troppo dal suo stile finendo per risultare anche fin troppo cupo.

Coma Cose: 6

Coma Cose in rosso e nero nella quarta serata. Abbinati, ma nulla di che. Raggiungono la sufficienza senza lasciare a bocca aperta. Apprezzate le spalline ampie di lei.

Fasma: 5,5

Total black per Fasma, vestito casual da Dolce e Gabbana. Non si distacca dal suo stile con un giaccone con polsini a pois.

Lo stato sociale: s.v.

Uno stile tutto loro, c’è poco da esprimere giudizi. Colori sgargianti e fantasie mixate. Gli abiti portano la firma di Canaku.

Fedez e Francesca Michelin: 5,5

Francesca Michelin ha indossato un abito rosa di Miu Miu. Chic, ma soprattutto nella parte inferiore non la valorizza. Non apprezzato anche l’abbinamento con le scarpe rosse. Per Fedez, invece, completo in Versace con giacca con decori luccicanti e camicia a stampa con il colletto alla coreana. Solita stravaganza.

Extraliscio e Davide Toffolo: 7

Eleganti con i loro abiti, total white uno e total black l’altro. Non si conoscono ancora gli stilisti che stanno vestendo i cantanti al Festival.

Francesco Renga: 6,5

Francesco Renga si conferma super-elegante. Un completo blu con camicia lucida sotto. Promosso, anche se un po’ ripetititvo.

Gio Evan: 5,5

Informale ma raffinato. Ormai abbiamo imparato ad adeguarci ai suoi bermuda colorati e alle sue giacche dai pattern bizzarri. Uno stile che non può piacere a tutti, ma il brand Waxewul ha senza dubbio fatto il suo lavoro.

Ermal Meta: 5

Camicia di seta con dettagli in passamaneria, con pantaloni gessati e scarpe ricoperte di cristalli. Un look, firmato da Dolce e Gabbana, un po’ esagerato per il personaggio.

Bugo: 6

Bugo sta sorprendendo tutti con i suoi outfit. Elegante ma al tempo stesso semplice. Non sbaglia un colpo. Nella quarta serata con un abito oversize e una camicia azzurra.

Fulminacci: 5,5

Fulminacci veste capi disegnati su misura da Vaderetro a quattro mani con Tiny Idols. Gli abiti sono direttamente ispirati agli anni ’70 e, seppure in sintonia con il periodo, non ci convincono del tutto.

Gaia: 5,5

Look giovanile firmato Salvatore Ferragamo. Meglio rispetto alle scorse serate, ma non raggiunge ancora la sufficienza. Il mini-abito azzurro non valorizza le sue forme.

Random: 4

Anche Random è vestito da Dolce e Gabbana. Look estrosi che non convincono. Nella quarta serata camicia a stampa coordinata con le sneakers. A completare l’outfit la… coppola.

Irama: s.v.

Di Irama abbiano finora visto soltanto l’outfit da scapestrato delle prove generali. Chissà cosa ci avrebbe riservato nei live