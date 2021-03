"È andato via, ma è sempre accanto a me". Questa la dedica di Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani, al papà.

Luca Gaudiano ha vinto Sanremo Giovani 2021. Il brano Polvere da sparo è stato giudicato il migliore tra le Nuove Proposte in base ad una votazione finale che ha combinato i pareri della giuria demoscopica, quelli della sala stampa e il televoto, aperto nella quarta serata del Festival.

Battuti gli altri tre finalisti: Davide Shorty, Wrongonyou e Folcas. Il cantante ha dedicato la vittoria al papà.

La dedica di Gaudiano

Commovente la dedica di Luca Gaudiano per la vittoria di Sanremo Giovani 2021. “Quello che è accaduto è qualcosa di eccezionale. Dedico con tutto il mio cuore questa canzone a mio padre, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mio padre è andato via ma adesso lo sento qui accanto a me“, ha detto il giovane cantante.

Tre giorni fa, prima dell’esibizione, aveva scritto sui social: “Vado papà, tienimi forte”.

Il post del fratello

Emilio Gaudiano, fratello di Luca, ha commentato il suo trionfo sui social: “Quando ti ho visto scendere le scale non ho visto solo te. Ho visto Papà, ho visto la nostra famiglia, ho visto tutte le persone che hanno sofferto e che stanno soffrendo per chi non c’è più, ho visto la nostra città che era tutta lì con te.

L’hai riempito l’Ariston“, ha scritto.