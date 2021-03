Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 marzo 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dall'8 al 14 marzo 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 marzo 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dall’8 al 14 marzo 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Gemelli, Cancro, Bilancia, Acquario e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Per superare qualche problema in questi giorni è probabile che venga messo in secondo piano l’amore, forse perché si lavora troppo oppure perché si tende a non voler affrontare certi problemi. É evidente che ci sono tensioni da tenere sotto controllo.

Toro

Inizia finalmente un periodo migliore rispetto a quanto vissuto a febbraio. In questa settimana qualcuno capirà il valore in amore e persino se c’è stata una separazione si potrà tentare qualcosa di nuovo.

Le scelte di lavoro fatte negli ultimi due mesi non si sono rivelate convincenti.

Gemelli

Marte nel segno risveglia la passionalità e la sensualità. Chi vuole fare colpo su una persona o intende parlare con sincerità a qualcuno potrebbe contare sulle giornate intorno a mercoledì. Anche le emozioni passeggere possono intrigare.

Cancro

In questo periodo più che cercare risposte a problemi del passato si dovrebbe andare oltre. Non bisogna pensare che l’amore più importante sia quello che per forza di cose e fa soffrire.

Venerdì e sabato si avranno Luna e Venere favorevoli: le giornate successive saranno dunque interessanti anche per fare nuovi incontri.

Leone

Le occasioni che nascono in questo periodo sono promettenti: si è al meglio del proprio rendimento fisico, mentale e affettivo. Non si esclude che entro la fine di marzo possano avvenire incontri speciali: in concomitanza con l’inizio della primavera le emozioni del cuore si risveglieranno.

Vergine

L’amore può creare qualche problema per colpa dell’opposizione di Venere ma non è detto che ci sia una vera e propria crisi. Quanto al lavoro intorno a venerdì ci si potrebbe sentire un po’ fuori gioco o sotto pressione.

Bilancia

Giove è sempre attivo per quanto riguarda questo segno: per questo le relazioni vanno protette soprattutto quelle che nascono in questi giorni. Se il proprio cuore è solo da tempo, forse è perché non si può o non ci si vuole lasciare andare.

Scorpione

Febbraio ha portato un po’ di maretta nelle relazioni ma durante il periodo di marzo sarà possibile ritrovare un po’ di equilibrio. Quanto al lavoro, si tratta di una settimana molto promettente: venerdì, con la Luna favorevole, sarà una giornata ricca di opportunità.

Sagittario

Quella che caratterizza questo segno zodiacale è una condizione un po’ nervosa. Per le coppie non sarà una settimana difficile ma non sprizzerà di passionalità. Segno evidente che ci sono altre priorità nella propria vita.

Capricorno

Si rafforzano i legami, anche grazie al buona spetto di Venere che sarà ancora più importante nelle prossime settimane. Per ciò che riguarda la professione, gli ultimi dieci giorni del mese di marzo non sono promettenti dunque se si devono avanzare richieste sarebbe il caso di muoversi subito.

Acquario

Le coppie vittime della monotonia da troppi anni sentono la necessità di cambiare, innovare e in certi casi persino di traslocare. Da questa settimana bisogna stare attenti a tutte le relazioni: qualche tensione ci sarà per questioni di soldi o incertezze nel lavoro di uno dei due.

Pesci

É il periodo migliore per farsi avanti dato che Venere si trova ancora nel segno. Quanto al lavoro non bisogna mettere da parte progetti e occasioni che nascono ora perché portano. Tanto più che Mercurio sarà favorevole a partire dalla metà del mese.